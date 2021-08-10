Samanyolu Haber /Medya / Ersin Düzen TRT'den ayrıldı /10 Ağustos 2021 22:04

Ersin Düzen TRT'den ayrıldı

Uzun süredir TRT bünyesinde spor programı yapan Ersin Düzen, yaptığı açıklama ile kanaldan ayrıldığını belirtti.

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Ünlü program sunucusu Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TRT Spor'dan ayrıldığını duyurdu.

Uzun süredir TRT Spor'da program yapan Ersin Düzen, kendi isteğiyle yeni bir sayfa açmak adına ayrıldığını açıkladı.

11 yıldır görev yaptığı TRT'den kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Düzen, "11 yıl görev yaptığım Stadyum ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.



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