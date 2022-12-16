Ertuğrul Günay: Saraçhane’de, KHK’lılara da sahip çıkılmasını beklerdim

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Saraçhane’de dün gerçekleştirilen mitingde KHK’lıların adının anılmamasına tepki gösterdi. Günay, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Saraçhane’de haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkılır, adalet çağrısı yapılırken, tüm tutuklu siyasetçi, aydın ve soykırıma uğrayan #KHK’lıların hukukuna da aynı kararlı ve gür sesle sahip çıkılmasını bekledim. Kime yapıldığına bakmadan her haksızlığa karşı olmak, adil olmaktır.” ifadelerini kullandı.













