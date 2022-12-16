Ertuğrul Günay: Saraçhane’de, KHK’lılara da sahip çıkılmasını beklerdim

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Saraçhane’de dün gerçekleştirilen mitingde KHK’lıların adının anılmamasına tepki gösterdi. Günay, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Saraçhane’de haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkılır, adalet çağrısı yapılırken, tüm tutuklu siyasetçi, aydın ve soykırıma uğrayan #KHK’lıların hukukuna da aynı kararlı ve gür sesle sahip çıkılmasını bekledim. Kime yapıldığına bakmadan her haksızlığa karşı olmak, adil olmaktır.” ifadelerini kullandı.
HDP’Lİ BELEDİYELERE KAYYIM ATAMALARINI HATIRLATTI: KEŞKE BU MİTİNGLER O ZAMAN DA YAPILSAYDI
Ertuğrul Günay, bir başka paylaşımında ise HDP’li belediyelere kayyım atandığı dönemde muhalefetin sessiz kalmasını eleştirdi. Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz.” paylaşımını alıntılayan Günay, “Kendi mensuplarının haksızlığa uğramasını beklemeden, belediyeler nahak yere (haksız yere) kayyuma terk edilir, başkanları, milletvekilleri, nice yurttaşlar haksızlığa uğrarken ‘milli irade’ mitingleri yapmış olsalardı keşke… Adil olmak, kime yapıldığına bakmadan, haksızlığa karşı olmaktır.” dedi.