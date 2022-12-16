Putin'den yeni Türkiye çıkışı: Avrupa için gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ülkesinin doğalgaz ithalatını gelecek senelerde artırmayı planladığını söyleyen Putin, 2030’a kadar Asya yönüne tedariki 88 milyar metreküpe kadar artarak Batı’ya yaptıkları ihracatı geçeceklerini söyledi.







Putin, Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin hayata geçirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platformun gelecek aylarda kurulabileceğini belirten Rus lider, Avrupa için gaz fiyatının Türkiye’de belirleneceğini söyledi.





Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.





Doğalgaz ithalatını artıracak





Ülkesinin doğalgaz ihracatını gelecek senelerde artırmayı planladığını söyleyen Putin, özellikle Çin’e gaz sevkiyatı dahil uzakdoğu Asya güzergahlarında 2025’e kadar gaz tedarikini 48 milyar metreküpe kadar yükseltebileceğini, 2030’a kadarsa tedariki 88 milyar metreküpe kadar artarak Batı’ya yaptıkları ihracatı geçeceklerini söyledi.