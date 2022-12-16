Samanyolu Haber /Gündem / Afla çıktı, mahpuslara gömlek ve pantolon aldığı için 75 yaşında yeniden tutuklandı /16 Aralık 2022 13:55

Afla çıktı, mahpuslara gömlek ve pantolon aldığı için 75 yaşında yeniden tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda mahpus ve mahpus yakınlarına yardım etmek suçlamasıyla gözaltına alınan aralarında 75 yaşındaki ağır hastanın da bulunduğu 26 kişiden 6’sı tutuklandı. Tutuklanan 75 yaşındaki kişiye emniyette, mahpuslara gömlek, pantolon gibi eşyaları neden gönderdiği soruldu.

SHABER3.COM

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 mahpus yakını gözaltına alındı.

Avukat Seda Şaraldı gözaltına alınanlardan bazılarının mahpus yakını bazılarının da kapatılan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) üyeleri olduğunu söyledi.

NEDEN MAHPUSLARA GÖMLEK ALDIN?

Bianet’ten İnsan Hakları Editörü. Ayça Söylemez’in aktardığına göre, tutuklananların arasında bulunan 75 yaşındaki Mehmet Güvel Wernicke-Korsakoff sendromu hastası olduğu ve hastalığı nedeniyle 2003 yılında Cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Güvel’e Emniyet Müdürlüğü ve savcılıktaki sorgusunda, mahpuslara gömlek, pantolon gibi eşyaları neden gönderdiği soruldu. Ayrıca yıllar önceki TAYAD üyeliği ve hasta mahpuslarla ilgili basın açıklamalarına katılması aleyhindeki deliller arasında yer aldı.

Mahpusların cezaevi hesabına birkaç kez para yatırmış olması da “örgüte finans sağlamak” adı altında delil ve tutuklanma nedeni sayıldı.

RESMİ EVRAK “ÖRGÜT BAĞLANTISI” OLDU

Avukat Şaraldı, suçlamalar arasında da hapishane ziyaretleri ile cezaevlerine yakınları için para yatırmaları olduğu bilgisini verdi, “Dosyada, yasal bir dernek olan TAYAD’ın Bakanlıktan alınan resmi evraklarındaki bilgiler “örgüt bağlantısı” olarak yer alıyor. Bu, örgütlenme özgürlüğüne müdahaledir” dedi.

“Cezaevi görüşüne gidenlere veya arkadaşlarının yakını olan mahpuslara yatırdıkları paralarla ilgili, sorguda ‘Akraban olmayan mahpusa niye para yatırdın?’ diye soruldu.”

“PARA YATIRMA, YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILIYOR”

Bahar Kurt da “Annem Nagehan Kurt, eşimin babası Mehmet Kızılaltun, abim Musa Kurt gözaltına alındı. Tutuklananların ise hepsi 70’li yaşlarında ve ciddi hastalıkları olan insanlar. Sorguda Mehmet Kızılaltun’a telefon tape’sinde bahsi geçen dernek sorulmuş. Bu dernek Mehmet Kızılaltun’un yönetiminde olduğu Şavşatlılar Derneği. Belgesini de bugün mahkemeye sunacağız” dedi.

Şüphelilerden Nagehan Kurt’a da İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, “cezaevine para yatırma işlemi ne şekilde yapılmaktadır” diye soruldu.

Nagehan Kurt’un kızı Bahar Kurt ise “Suçlamalar arasında yer alan ‘hapishaneye para yatırmak’, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliğine göre göre oluyor” açıklamasını yaptı.

ÖRGÜTE 200 LİRALIK “FİNANSMAN SAĞLAMAK”

Nagehan Kurt’un mahpusların hesabına 2016 ve 2017 yıllarında yatırdığı 10 ila 150 lira arasında değişen para miktarları da sorgu tutanağında yer aldı. 2016’dan önceki listeye göre de yatırılan en büyük para miktarı 200 lira.

Mahpusların hesaplarıyla ilgili inceleme, 2012 yılına dek uzanıyor. Bu listede de en çok yatırılan miktar 200 lirayken, hesaba çoğunlukla 50 lira yatırılmış.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afla çıktı, mahpuslara gömlek ve pantolon aldığı... Sonraki Haber >>

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:34