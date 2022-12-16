Afla çıktı, mahpuslara gömlek ve pantolon aldığı için 75 yaşında yeniden tutuklandı

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 mahpus yakını gözaltına alındı.



Avukat Seda Şaraldı gözaltına alınanlardan bazılarının mahpus yakını bazılarının da kapatılan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) üyeleri olduğunu söyledi.



NEDEN MAHPUSLARA GÖMLEK ALDIN?



Bianet’ten İnsan Hakları Editörü. Ayça Söylemez’in aktardığına göre, tutuklananların arasında bulunan 75 yaşındaki Mehmet Güvel Wernicke-Korsakoff sendromu hastası olduğu ve hastalığı nedeniyle 2003 yılında Cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edildiği öğrenildi.



Güvel’e Emniyet Müdürlüğü ve savcılıktaki sorgusunda, mahpuslara gömlek, pantolon gibi eşyaları neden gönderdiği soruldu. Ayrıca yıllar önceki TAYAD üyeliği ve hasta mahpuslarla ilgili basın açıklamalarına katılması aleyhindeki deliller arasında yer aldı.



Mahpusların cezaevi hesabına birkaç kez para yatırmış olması da “örgüte finans sağlamak” adı altında delil ve tutuklanma nedeni sayıldı.



RESMİ EVRAK “ÖRGÜT BAĞLANTISI” OLDU



Avukat Şaraldı, suçlamalar arasında da hapishane ziyaretleri ile cezaevlerine yakınları için para yatırmaları olduğu bilgisini verdi, “Dosyada, yasal bir dernek olan TAYAD’ın Bakanlıktan alınan resmi evraklarındaki bilgiler “örgüt bağlantısı” olarak yer alıyor. Bu, örgütlenme özgürlüğüne müdahaledir” dedi.



“Cezaevi görüşüne gidenlere veya arkadaşlarının yakını olan mahpuslara yatırdıkları paralarla ilgili, sorguda ‘Akraban olmayan mahpusa niye para yatırdın?’ diye soruldu.”



“PARA YATIRMA, YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILIYOR”



Bahar Kurt da “Annem Nagehan Kurt, eşimin babası Mehmet Kızılaltun, abim Musa Kurt gözaltına alındı. Tutuklananların ise hepsi 70’li yaşlarında ve ciddi hastalıkları olan insanlar. Sorguda Mehmet Kızılaltun’a telefon tape’sinde bahsi geçen dernek sorulmuş. Bu dernek Mehmet Kızılaltun’un yönetiminde olduğu Şavşatlılar Derneği. Belgesini de bugün mahkemeye sunacağız” dedi.



Şüphelilerden Nagehan Kurt’a da İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, “cezaevine para yatırma işlemi ne şekilde yapılmaktadır” diye soruldu.



Nagehan Kurt’un kızı Bahar Kurt ise “Suçlamalar arasında yer alan ‘hapishaneye para yatırmak’, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliğine göre göre oluyor” açıklamasını yaptı.



ÖRGÜTE 200 LİRALIK “FİNANSMAN SAĞLAMAK”



Nagehan Kurt’un mahpusların hesabına 2016 ve 2017 yıllarında yatırdığı 10 ila 150 lira arasında değişen para miktarları da sorgu tutanağında yer aldı. 2016’dan önceki listeye göre de yatırılan en büyük para miktarı 200 lira.



Mahpusların hesaplarıyla ilgili inceleme, 2012 yılına dek uzanıyor. Bu listede de en çok yatırılan miktar 200 lirayken, hesaba çoğunlukla 50 lira yatırılmış.