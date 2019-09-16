Ertuğrul Günay'dan çarpıcı iddia

Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sıralarında siyaset yapan Ertuğrul Günay, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumdan "Evet" çıkmadığını iddia etti.





Katıldığı bir tv programında açıklamalarda bulunan Günay, "Ben, 16 Nisan referandumunda da tıpkı bu mart seçimleri gibi, haziran seçimleri gibi bir sonuç çıktığına inanıyorum." dedi.







ERTUĞRUL GÜNAY: RAKAM AÇIKLANMADI





Günay, referandum sonucu ile ayrıntılar arasındaki çelişkiyi şu sözlerle ortaya koydu: "İstanbul’un Üsküdar’ından, Eyüp’ünden, Ümraniye’sinden, Fatih’inden; Balıkesir’den, Manisa’dan, İzmir’den, Adana’dan, Mersin’den, Diyarbakır’dan, Hatay’dan, Antalya’dan ‘Hayır’ çıkmıştı. Ankara’dan da ‘Hayır’ çıkmıştı."





Günay, "Konya’dan, Kayseri’den, Trabzon’dan çıkan ‘Evet’ oylarıyla ‘Türkiye çapında evet çıktı’ denildi. Rakam açıklanmadı. Oran açıklanmadı."





Günay, muhalefetin o eşikte de iktidarı sarsabilecek o hamleyi, halkın hamlesini değerlendirmeyi başaramadığını dile getirdi.





"2015'TEN BU YANA YAPILAN BÜTÜN SEÇİMLERDE..."





Günay, "Yerel seçimlere geldik. Bereket versin ki 31 Mart’ta daha dirayetli birtakım adaylar çıktı ve belki Türkiye’nin bütün kılcal damarlarında adaylar olduğu için herkes sandığa daha fazla sahip çıktı ve bizi 23 Haziran sonuçlarına getirdi. Normal olarak bence 2015’ten bu yana yapılan bütün seçimlerde, bu iktidarın değişmesi gerekirdi. Yani bunun şartları olgunlaşmıştı." dedi.





AKP hükümetinin güdümündeki Anadolu Ajansı'nın (AA) açıkladığı veriye göre "partili cumhurbaşkanlığı" için yapılan referandumda yüzde 51,8 "evet", yüzde 48,6 "hayır" oyu verildi.



