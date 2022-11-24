Samanyolu Haber /Gündem / Esad, Şam'da görüşme teklifini reddetti! /24 Kasım 2022 10:13

Esad, Şam'da görüşme teklifini reddetti!

İddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlılar üzerinden Esad’a, Türk yetkilileri görüşme yapmak için Şam’a göndermeyi teklif etti ancak Esad reddetti. Habere göre Esad, üçüncü bir ülkede görüşülebileceği yanıtını verdi.

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Associated Press, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İranlılar üzerinden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bir mesaj ilettiğini öne sürdü. Habere göre Erdoğan, Türk yetkilileri görüşme yapmak için Şam’a göndermeyi teklif etti ama Esad bunu reddetti, üçüncü bir ülkede görüşebileceklerini söyledi.

Associated Press'in Ortadoğu muhabiri Bassem Mroue imzalı haberde, söz konusu bilgi Suriyeli yetkililerle düzenli olarak görüşen Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırıldı. Kaynağın verdiği bilgiye göre mesajda Erdoğan, Suriye ordusunun Kürtlerin kontrolündeki bölgelere geri dönmesi, Kürt güçlerin Suriye gaz ve petrolünü kullanmasını engellemek için harekete geçilmesi ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi çağrısında bulundu.

İsmini vermeyen Lübnanlı siyasetçi, İranlılar tarafından iletilen mesajda Erdoğan’ın ayrıca Türk yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu söylediğini, ancak Esad’ın bunu reddederek üçüncü bir ülkede görüşebileceklerini söylediğini belirtti.

TÜRK YETKİLİ REDDETTİ
Habere göre üst düzey bir Türk hükümet yetkilisinin ise İran’ın arabuluculuk yaptığı iddiasını reddettiği aktarıldı. Diplomasi konusunda yetkili olmadığı için ismini vermediği belirtilen Türk yetkilinin, Tahran'ın Suriye'de Türkiye'ye karşı "düşmanca" davrandığını savunduğunu, Türkiye'yi uzlaşmaya iten tarafın da Rusya olduğunu söylediği kaydedildi. Yetkili, buna karşın “hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" söyledi.

SURİYELİ İSİM: ÇEKİLMEDEN DAHA AZINI KABUL ETMEYİZ
Öte yandan Suriye için yeni bir anayasa hazırlamakla görevli komitenin Suriye'de yaşayan üyesi Mais Kreidi, Suriye'nin, ilişkileri düzeltmek için Türkiye'nin tamamen çekilmesinden daha azını kabul etmeyeceğini söyledi.

Kreidi, "Suriye'de kırmızı çizgilerimiz var ve bunlar arasında topraklarımızı özgürleştirmek de var" dedi.

ERDOĞAN, 'GÖRÜŞME YOLUNA GİDEBİLİRİZ' DEMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada "Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı'yla görüşme yoluna gidebiliriz" demiş, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'deki 'terör gruplarının arındırılması' olduğunu söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde, biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması."

Erdoğan, dün ise partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye'de Beşşar Esad ile de görüşülebileceği yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır" ifadelerini kullandı.
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