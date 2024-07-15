Samanyolu Haber /Gündem / Esad'dan flaş açıklamalar: Erdoğan ile görüşecek mi? /15 Temmuz 2024 18:08

Esad'dan flaş açıklamalar: Erdoğan ile görüşecek mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi. Erdoğan daha önce, Esad'a "her an bir davet gönderebileceğini" söylemişti.

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Erdoğan ayrıca Türkiye’de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

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