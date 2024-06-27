Samanyolu Haber /Gündem / Esad'dan flaş Türkiye çıkışı: Tüm girişimlere açığız... /27 Haziran 2024 16:47

Esad'dan flaş Türkiye çıkışı: Tüm girişimlere açığız...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Şam'da görüştü.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, Suriye'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti.

Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu girişimlerin, "ilgili tarafların Suriye'de ve tüm bölgede istikrarı güçlendirme arzusunu yansıttığını" dile getiren Esad, "Herhangi bir girişimin başarısı ve meyvesinin devletlerin egemenliğine ve istikrarına saygıdan kaynaklandığını" belirtti.

Aleksandr Lavrentyev ise Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgilenen tüm ülkelerin girişimlerini desteklediğini söyledi.

Arabuluculuğun başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun göründüğünü belirten Lavrentyev, Rusya'nın taraflar arasındaki ilişkiyi ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Lavrentyev, hedefin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi olduğunu kaydetti.
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