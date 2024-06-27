Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi





Cumhuriyet'te yer alan habere göre sanık Erkan Baykut, mahkemedeki savunmasında, "Olay günü madde etkisindeydim. Ramazan Pişkin'i, Muradi isimli Afgan uyruklu şahıs zannettim. Cinsel istismara uğramış biri psikolojisiyle yaptım. Ama bunu Ramazan Pişkin'in yaptığını iddia etmiyorum. Ramazan Pişkin'i Afgan şahıs zannettim. İçeri girince kendisine taş attım. Ayağa kalkınca kendimi bıçakla savundum. Olay esnasındaki endişeyle kaç kere bıçakladığımın farkında değildim. Olay sonrasında eve kaçtım. Askerliğimi yaptım. Askerlikte röntgenim çekildi, bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Bu esnada izleyici sıralarında oturan akrabası, "Epilepsi Erkan, epilepsi" diyerek müdahale etti.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM"

"KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU"

Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin, "Sanıktan şikayetçiyim, azmettirenlerden de şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşimin kimseyle bir husumeti yoktu. Kardeşimi kesinlikle namaz üzerindeyken sırtından bıçaklayarak öldürmüştür. Dükkanda boğuşma izi yok. Herşey 10 saniyede olmuştur. Olay önceden planlanmıştır. Rambo bıçağıyla kardeşimi bıçaklayarak katletmiştir" diye konuştu.

SAVCI, RAPOR ALINMASINDAN VAZGEÇTİ

Duruşma savcısı, sanık Erkan Baykut'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasını talep etmişti. Yargılama esnasında savcı, sanığın davranışları, olay anlatımı ve hal ve hareketlerini göz önünde bulundurarak bu talebini geri çektiğini söyledi.





Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Erkan Baykut'un olay tarihinden önce Ramazan Pişkin'in sosyal medyada yayınlanan videolarını izlediğini, olay tarihinden birkaç gün önce de Pişkin'in iş yerine giderek keşif yaptığını ve olay tarihinde tek vuruşta öldürme kabiliyeti olan bıçakla Pişkin'in iş yerine gittiğini, eylemini ise Pişkin iş yerinde tek başınayken gerçekleştirdiğini kaydetti. Savcı, bu nedenlerle sanık Baykut'un eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirterek, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'e, işlettiği çay ocağında bıçakla saldırarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkeemsi'nde başlandı. Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.Sanık, savunmasının devamında olay öncesinde herhangi bir tedavi görmediğini söyledi. Babasının yanında inşaat işçisi olarak çalıştığını kaydeden sanık Baykut, bazen babasının dükkanında bazen de annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Ramazan Pişkin'i daha önce sosyal medyada gördüğünü ancak yüzyüze hiç görmediğini söyleyen sanık, olay günü metanfetamin aldığını ve 2017'den beri sürekli uyuşturucu aldığını ifade etti. Karakolda darp edildiğini öne süren sanık Erkan Baykut, kolluktaki ifadesinin sadece yüzde 65'inin dikkate alınmasını istedi.Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Erkan Baykut, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim" dedi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 1 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.