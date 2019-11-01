Esad'ın 'Hırsız Erdoğan' haberine erişim engeli

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın geçen hafta İdlib kırsalındaki ordu birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamayla ilgili habere Erdoğan'ın avukatının talebi üzerine erişim engeli getirildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın geçen hafta Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de görüşmeler yapılırken İdlib kırsalında ordu birliklerini ziyaret etmesi dikkat çekmişti.





Esad ziyaret sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu.





Konuyla ilgili soL'un "Esad'dan kritik bölgeye ziyaret: Erdoğan bir hırsızdır" başlıklı haberi için mahkeme tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.





Erdoğan’ın avukatının konuyla ilgili birçok haber sitesinde çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkındaki talebini kabul eden İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği sözkonusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.