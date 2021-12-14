Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'ta yangın: 4 çocuk feci şekilde öldü /14 Aralık 2021 10:33

Esenyurt'ta yangın: 4 çocuk feci şekilde öldü

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Anne ve bir çocuğu tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği yangına ilişkin yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud'un (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında anne Fatma Hammud'un (35), 2 yaşındaki Şakkur Hammud'u da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Hammud'un eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
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