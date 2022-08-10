Samanyolu Haber /Dünya / Eski ABD başkanı Donald Trump susma hakkını kullandı /10 Ağustos 2022 23:20

Eski ABD başkanı Donald Trump susma hakkını kullandı

mülklerinin değerleriyle ilgili açılan soruşturmada ifade vermek için New York Başsavcılığı’na giden eski ABD başkanı Donald Trump'ın susma hakkını kullandığı ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre eski ABD başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleriyle ilgili açılan soruşturmada ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığı’nda anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Trump, ifade vermek için başsavcılığa girdikten yaklaşık bir saat sonra yazılı bir açıklamayla şunları dedi: “Danışmanımın tavsiyesi üzerine ve diğer tüm sebeplerden dolayı, ABD Anayasası’nın 5’inci Maddesi uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında, soruları yanıtlamayı reddettim.”

Bunun üzerine kendisine, “Eğer masumsan niye 5’inci maddeye başvuruyorsun” diye sorulduğunu belirten Trump, şunları dedi:

“Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok.”

ABD Anayasası’nda 5’inci madde (Fifth Amendment) olarak bilinen hak, kişinin kendi aleyhine olabilecek durumlarda yetkililere ifade vermeyi reddederek susma hakkını ifade ediyor.


Hukuk uzmanları, Trump’ın ifade vermesi halinde olası hukuki ve cezai sorumluluğun kapısını açabileceğine ve söylediği her şeyin potansiyel bir cezai davada, aleyhine kullanabileceğine dikkat çekiyor.
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