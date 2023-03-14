Samanyolu Haber /Gündem / Eski askeri lise ve polis koleji öğrencilerine operasyon: 22 gözaltı /14 Mart 2023 12:55

Eski askeri lise ve polis koleji öğrencilerine operasyon: 22 gözaltı

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda cemaatle irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında eski askeri lise ve polis koleji öğrencilerin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara’da kapatılan Polis Koleji’nden ilişiği kesilen 13 öğrenci ile Askeri Liselere Giriş Sınavı’na (ALS) katılan 9 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

4 Nisan 2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji’nden ilişiği kesilen 13 öğrenci, ardışık arama ve aleyhte ifade suçlamasıyla Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Yine Başsavcılığın talimatıyla 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan ALS soruşturması kapsamında sınavlarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 4’ü eski askeri öğrenci, 5’i sivil toplam 9 kişi gözaltına alındı.
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