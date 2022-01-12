Eski bakandan çarpıcı iddia: Türkiye'ye 4.5 milyar kaçak dolar girdi.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Söylemez, Türkiye’ye 4 milyar 462 milyon dolar kaynağı belli olmayan para girdiğini öne sürdü.





Söylemez, "Türkiye’ye 4 milyar 462 milyon dolar kaynağı belli olmayan para girdi. Görülmemiş bir rakam bu. Kime ait olduğu belli olmayan, hırsızlık, rüşvet parası olması muhtemel bu paralar, Türkiye’ye algı yaratmak için sokuldu. Rüşvet parası ile manipülasyon yapıldı?" iddiasında bulundu.





Eski Bakan Söylemez'in iddialarına köşesinde yer veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu yazısında şu ifadeleri aktardı:





"Her ihaleden milyarlar aktı... Milletin hazinesi bir avuç azgın azınlığın emrine verildi...





Olağanüstü para akışı yurtdışında “güvenli” kasalara, vergi cenneti adalardaki hesaplara, patronu belli olmayan fonlara aktarıldı..