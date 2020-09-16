Samanyolu Haber /Dünya / Eski Başbakan firari ilan edildi /16 Eylül 2020 10:45

Eski Başbakan firari ilan edildi

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasına katılamaması üzerine tutuklanması için emir çıkardı.

SHABER3.COM

Pakistan hukuk sistemine göre, Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararıyla hükümet bundan sonraki süreçte Navaz Şerif'in İngiltere'den iadesini talep edebilir.

Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunması için 10 Eylül'e kadar ülkeye dönmesi, aksi halde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, 70 yaşındaki Şerif'in kızı Meryem Navaz, babasının tedavisinin tamamlanması veya doktorların seyahat etmesine izin vermesinin ardından ülkeye dönebileceğini açıklamıştı.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış, ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Navaz Şerif, bu kararın ardından geçen sene kasım ayında tedavi için Londra'ya gitmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Başbakan firari ilan edildi Sonraki Haber >>

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:59