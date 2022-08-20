Samanyolu Haber /Dünya / Eski başsavcı 43 kayıp öğrenci davasında tutuklandı /20 Ağustos 2022 15:02

Eski başsavcı 43 kayıp öğrenci davasında tutuklandı

Meksika'nın eski başsavcı Jesus Murillo Karam, 2014 yılında Mexico City'deki bir protesto gösterisine katılan 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili tutuklandı.

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Karam aleyhine savcılıkça çıkarılan emrin ardından tutuklandı.

Otobüsle Mexico City'deki bir protestoya giderken Guerrero eyaletinin Iguala kentinde kaçırılan ve kaybolan öğretmen okulu öğrencileri hakkında soruşturma yürüten Karam, zorla kaybetme, işkence ve adaleti engellemekle suçlandı.

26 Eylül 2014'te Iguala kentinde öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrenci taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından 27 Eylül'de kimliği belirlenemeyen kişilerce zorla araçlara bindirilirken görülen 43 öğrenciden bir daha haber alınamamıştı.

Karam, çeteler tarafından öldürülerek cesetlerinin yakıldığı düşünülen öğrencilerle ilgili 2015'te tartışmalı bir soruşturma başlatmıştı ancak soruşturmada dönemin Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve siyasi otoriteyi suçlamadığı gerekçesiyle çok eleştirilmişti.

Açılan soruşturmalar daha önce sonuçsuz kalırken 2020'de olayla ilgili dava kapsamında onlarca asker ve polis için tutuklama emri çıkarılmıştı.

2012- 2015 döneminde Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto döneminde başsavcı olarak görev yapan Karam, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili bugüne kadar tutuklanan en üst düzey hükümet yetkilisi oldu.
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