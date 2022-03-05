Samanyolu Haber /Gündem / Eski MHP Milletvekilli'nden Devlet Bahçeli’ye sert sözler: Bu nasıl ülkücülük /05 Mart 2022 17:37

Eski MHP Milletvekilli'nden Devlet Bahçeli’ye sert sözler: Bu nasıl ülkücülük

MHP’nin eski milletvekili Cemal Enginyurt neden partiden ayrıldığına yönelik sorulara cevap verirken Partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sert ifadelerle eleştirdi.

Bu nasıl ülkücülük

Eski MHP milletvekili Cemal Enginyurt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. Enginyurt MHP’den gelen eleştirilere “bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık” sözleriyle karşılık verdi

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt Fox TV’de katıldığı programda MHP’den ayrılma sürecini ve daha sonra olanları anlattı. MHP’den kendi ayrılmadığını atıldığını hatırlatan Cemal Enginyurt şimdi MHP’den kendisi için yapılan “dönek, hain” gibi ifadelere çok üzüldüğünü belirtirken bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık sözleriyle karşılık verdi. Enginyurt ayrıca beraber dava arkadaşlığı yaptığı Devlet Bahçeli’nin koronavirüs zamanında kendisini aramayıp da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i aramasına da üzüldüğünü dile getirdi.

Enginyurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İnsan bir arkadaşına bu kadar hakaret eder mi? Hakaret ettikleriniz sonra partinize gelince başınızın üstüne koyuyorsunuz. Biz ailecek korona olduk. Bir çok siyasi partiden arayıp geçmiş olsun dediler. Bana o gün Devlet Bahçeli arayıp geçmiş olsun demedi. Ama aynı Devlet Bahçeli ben Meral Akşener’e karşı mücadele verdim. Devlet Bahçeli’nin yanında duruş sergiledim. Sayın Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e geçmiş olsun dedi . Yiyeceği turşuyu, kullanacağı ilacı, alacağı vitamini 15 dakika ona anlatmış. Ben Devlet Bahçeli’ye sahip çıktım bana geçmiş olsun denilmedi. Şimdi dönüp bana hain, PKK’lı, dönek yakışıyor mu bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski MHP Milletvekilli'nden Devlet Bahçeli’ye sert sözler:... Sonraki Haber >>

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:13