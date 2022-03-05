Eski MHP Milletvekilli'nden Devlet Bahçeli’ye sert sözler: Bu nasıl ülkücülük

Eski MHP milletvekili Cemal Enginyurt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. Enginyurt MHP’den gelen eleştirilere “bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık” sözleriyle karşılık verdi





Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt Fox TV’de katıldığı programda MHP’den ayrılma sürecini ve daha sonra olanları anlattı. MHP’den kendi ayrılmadığını atıldığını hatırlatan Cemal Enginyurt şimdi MHP’den kendisi için yapılan “dönek, hain” gibi ifadelere çok üzüldüğünü belirtirken bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık sözleriyle karşılık verdi. Enginyurt ayrıca beraber dava arkadaşlığı yaptığı Devlet Bahçeli’nin koronavirüs zamanında kendisini aramayıp da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i aramasına da üzüldüğünü dile getirdi.





Enginyurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





İnsan bir arkadaşına bu kadar hakaret eder mi? Hakaret ettikleriniz sonra partinize gelince başınızın üstüne koyuyorsunuz. Biz ailecek korona olduk. Bir çok siyasi partiden arayıp geçmiş olsun dediler. Bana o gün Devlet Bahçeli arayıp geçmiş olsun demedi. Ama aynı Devlet Bahçeli ben Meral Akşener’e karşı mücadele verdim. Devlet Bahçeli’nin yanında duruş sergiledim. Sayın Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e geçmiş olsun dedi . Yiyeceği turşuyu, kullanacağı ilacı, alacağı vitamini 15 dakika ona anlatmış. Ben Devlet Bahçeli’ye sahip çıktım bana geçmiş olsun denilmedi. Şimdi dönüp bana hain, PKK’lı, dönek yakışıyor mu bu nasıl ülkücülük bu nasıl Müslümanlık”