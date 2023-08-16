Eski Teknik Direktör girdiği denizde boğuldu

Gaziantepspor’un efsane teknik direktörü ve eski futbolcu Sakıp Özberk Hatay’ın Arsuz ilçesinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.





78 yaşındaki Özberk, Arsuz’da denize girdi. Bir süre haber alınamayınca çevredekiler polise haber verdi. Deniz polisi Özberk’in cansız bedenini denizden çıkardı.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:







“Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.”