Hangi Avrupa ülkeleri mültecileri yüzer kamplarda tutuyor?

Öncü Belçika

Belçika'da göçmenler için bu yola ilk defa Mart 2016'da başvuruldu. Sığınmacı kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, Muide bölgesinde demirli Ponton Reno adlı gemiyi mavna haline getirdi.

Hollanda'da yolcu gemisi çözümü





Ukraynalılar için feribotlarda geçici konaklama





Birleşik Krallık'ta iltica başvuruları 2022'de katlanarak arttı





Sığınmacılar hangi Avrupa ülkelerine en fazla başvuru yapıyor?





En fazla sığınma başvurusu yapanlar arasında Türkler de var

2022'de 131 bin 970 Suriyeli sığınma başvurusunda bulunarak AB'de ilk kez yapılan toplam başvuru sayısının yüzde 15'ini oluşturdu. Afganistan, 113 bin 495 başvuru (yüzde 13) ile ikinci sırayı aldı.

Londra yönetimi 'yüzen kamp' kararına gerekçe olarak barınakların "ucuz" ve "daha kontrol edilebilir" olmasını gösteriyor.İngiltere, mültecileri barındırmak için 'yüzen kamp' yoluna başvuran tek ülde değil.250 sığınmacının bulunduğu mavnayı geçici bir konaklama merkezi olarak kullanan Fedasil, bu kişilere limanlardaki kanal teknelerinde barınak sağlamaya çalışıyor.Fakat Belçika medyasına göre mart ayından beri çoğu Brüksel'de olmak üzere sokaklarda hala 3 bin sığınmacı yaşam savaşı veriyor.Nisan 2022'de yaklaşık bin 500 Ukraynalı, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a yanaşan Holland America Line gemisinde kalmaya başladı.Ağustos 2022'de ise Amsterdam'da yüzlerce sığınmacının kabul merkezleri dışında kaldığı tespit edildi.Bunun üzerine, Amsterdam limanına demirleyen bir yolcu gemisinde en az bin göçmeni geçici olarak barındırma planı onaylandı.Başbakan Mark Rutte, ülkenin kuzeydoğusundaki Ter Apel'deki sığınmacı kabul merkezindeki durumdan "utanç duyduğunu", 700 göçmenin yer olmadığı için sağlıksız koşullarda dışarıda uyuduğunu söyledi.Fransa, Estonya ve İskoçya hükümetleri de Rus işgali sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıları gemilerde ağırlıyor.Örneğin Marsilya'da Mart 2022'de bir feribot, bin 600 kadar Ukraynalının barınma ihtiyacını karşılamak için otele dönüştürüldü.İskoç hükümetinin Ukraynalı mültecilere geçici barınak sağlama kararını almasının ardından da binden fazla kişi Edinburgh'da MS Victoria adlı bir yolcu gemisinde yaşamaya başladı.Nisan 2022'de Estonya hükümeti de, Ukrayna'dan gelen binlerce göçmen için bir yolcu gemisi kiraladı.Reuters'ın haberine göre İrlanda Entegrasyon Bakanlığı, uluslararası koruma başvurusu sahiplerine barınak sağlamak hedefiyle mavna ve gemiler için ihaleye çıkmayı planladığını duyurdu.İngiliz hükümetinin verilerine göre, 2022'de Birleşik Krallık'a 89 bin 398 sığınma başvurusu yapıldı. Bu sayı 2019'daki başvuru sayısının iki katından fazla ve neredeyse son yirmi yılın en yükseği.Son 22 yılda ise ülkeye yaklaşık bir milyon (962.770) sığınma başvurusu yapıldı. Bu da Birleşik Krallık'ın 2001-2022 yılları arasında günde ortalama 115 sığınma başvurusu aldığı anlamına geliyor. 2022'de ise başvuru sayısı günde ortalama 245 olarak gerçekleşti.Aynı yıl Londra yönetimi 23 bin 841 kişiye koruma sağlarken halihazırda Birleşik Krallık'ta yaşayan mültecilerin toplamda 4 bin 473 eş ve çocuğuna aile birleşimi vizesi yoluyla giriş izni verildi.Ülkede 2010-2022 yılları arasında koruma sağlanan kişi sayısı ise yaklaşık iki yüz bin kişiye (191.669) ulaştı.Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat'a göre, 2022'de AB'de ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların sayısı 881 bin 220 idi.2022'ye ilişkin bu son rakam, 2021'e kıyasla AB genelinde ilk kez başvuranların sayısında yüzde 64'lük (343 bin 865 kişi) bir artışa işaret ediyor.Bu artış, 2015 ve 2016'da Suriye'deki iç savaş nedeniyle alınan birer milyon kişilik sığınma başvurularının ardından en yüksek rakam olarak ön plana çıkıyor.2022'de AB üye devletleri, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan kaçan 4.3 milyon AB vatandaşı olmayan kişiye de geçici koruma statüsü verdi.2022 yılında sığınmacıların ana varış noktaları Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya oldu. Bu dört ülke her üç başvurudan ikisini (yüzde 66) aldı.Almanya 217 bin 735 başvuruyla ilk sırayı alırken AB'deki ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların yüzde 24.7'sini oluşturdu. Onu Fransa (137 bin 510 başvuru ya da yüzde 15.6), İspanya (116 bin 135 başvuru ya da yüzde 13.2) ve Avusturya (106 bin 380 başvuru ya da yüzde 12.1) izledi.Venezuela (50 bin 50 kişi) ve Türkiye'den (49 bin 720 kişi) başvuranlar ise AB toplamının yaklaşık yüzde 6'sını temsil etti.