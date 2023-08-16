Georgia davasında Trump ve danışmanları neyle suçlanıyor?

İddianamede baskı ve şantajla dolandırıcılık suçlarını cezalandıran yasayı ihlalden, kamu görevlisinden yeminini ihlal etmesini talep etmeye kadar çeşitli başlıklarda 41 suçlama yöneltiliyor.









Trump dışında 18 sanık daha var





Dün akşam saatlerinde Atlanta kentine bağlı Fulton County’de büyük jüri tarafından kabul edilen 98 sayfalık iddianamede Donald Trump dışında ona yakın çalışan 18 kişi daha yer alıyor.





Georgia eyaleti Fulton İlçesi Bölge Savcısı Fani Willis (ortada) eski Başkan Donald Trump hakkındaki dördüncü iddianameyi düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Bu kişiler arasında Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ve John Eastman’ın yanısıra; eski Beyaz Saray genel sekreteri Mark Meadows ve Trump’ın seçim kampanyası avukatı Jenna Ellis ve Cumhuriyetçi Parti’nin Georgia başkanı ve seçim sonucuna müdahale girişimi kapsamında seçici kurul üyesi olarak devreye alınması planlanan Trump yanlısı David Shafer bulunuyor.





Eski New York belediye başkanı olan Rudy Giuliani’nin Trump’ın avukatı olarak, Joe Biden’ın kazandığı 2020 seçimlerinin ardından Trump’ın iktidarda kalması amacıyla çeşitli eyaletlerdeki çabalara öncülük ettiği biliniyor.

Organize suçla mücadeleye ilişkin yasaya atıf





Donald Trump ve danışmanları Georgia eyaletinde yürürlükte olan ve kısa adıyla RICO olarak bilinen baskı ve şantaj yoluyla organize suç işleyenleri cezalandıran yasayı ihlalden suçlanıyor.





İddianamede bu yasaya atıfta bulunulması, Trump ve ona yakın isimlerin Georgia’da 2020 seçimi sonuçlarının değiştirilmesine yönelik geniş kapsamlı bir komplo suçlamasıyla karşı karşıya olduğunun bir göstergesi.





ABD’de 1970’lerde çıkarılan bu yasa, dolandırıcılık, organize suç, yolsuzluk, baskı ve şantaj faaliyetlerini cezalandırıyor.





Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis’in 2021 yılı başlarında açtığı soruşturmayı, eski Başkan Donald Trump’ın Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger’i telefonla arayarak kendisinin eyalette öne geçmesi için gereken yeterli sayıda oyu bulmasını istemesi tetiklemişti.





Donald Trump ve danışmanlarına iddianamede şu ana başlıklar altında 41 suçlama yöneltiliyor:





İddialarını sürdüren Trump: “Pazartesi günü önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğim”





2024 başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump Salı günü seçim kampanyası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, bu telefon görüşmesinin kusursuz bir telefon görüşmesi olduğunu söylemeyi sürdürdü ve davayı “cadı avı” olarak nitelemeye devam etti.





Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta Pazartesi günü New Jersey’deki golf klübünde saat 11’de “önemli bir basın toplantısı” düzenleyeceğini söyleyen Trump, Georgia’da seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin asılsız iddialarına ilişkin ekibinin raporunu sunacağını belirtti.





Trump ve ona yakın isimlerin gündemde tuttuğu iddialar, eyaletler tarafından incelemeler, mahkemeler ve Trump’ın kendisinin göreve getirdiği dönemin adalet bakanı William Barr tarafından reddedilmişti.

İddianame, “Sanık Donald Trump 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri Georgia’ydı. Trump ve bu iddianamede suçlanan diğer sanıklar Trump’ın kaybettiğini kabul etmeyi reddetti; bilerek ve isteyerek seçim sonucunu Trump lehine hukuksuz şekilde değiştirmeye yönelik komploya katıldılar” ifadeleriyle başlıyor.Georgia davasında Trump ve danışmanları neyle suçlanıyor?İddianamede hangi suçlamalar yer alıyor?