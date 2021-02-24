Esnaftan hükümete ekonomi isyanı

Gelinlikçiler, kuaförler, düğün salonu sahipleri, fotoğrafçılar, lokanta ve restoranlar koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemlerden en fazla etkilenen iş kolları arasında yer alıyor.







Pandemiden çok derin etkilendiklerini ve gerçek anlamda bir destek alamadıklarını söyleyen restoran sahibi Serkan Taş, “Tırnaklarımızla kazı kazıya bu dükkanı açtık. Ancak şu anda çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Kredi kullanmıştık, kredi kartlarımızla işletmemizi döndürüyorduk, şimdi daha da kötü hale geldi her şey, dip noktadayız” dedi. Ticari açıdan önlerini görmekte zorlandıklarını söyleyen Taş, “Açıldıktan sonra da ne olacağı belli değil. Bilemiyoruz. Tüm her şey normalle dönse bile bizim normale dönmemiz iki yılı bulur” diyor.





24 yıldır lokanta işleten Hasan Alptekin ise pandemiden önce işlerinin iyi olduğunu belirtirken, şu anda personel maaşı ve kira ödemesinde zorlandıklarını ifade etti. Dükkanının kapalı kalmasının kendisi için daha doğru olduğunu ancak, personelin geçimini sağlamak için çalışmaya mecbur olduğunu dikkat çekiyor.

Yaptıkları paket servisin masraflarını karşılamadığını söyleyen Alptekin “1000 lira destek alıyoruz o da yeterli olmuyor” en azından devlet SSK primini almasaydı bizden” ifadelerini kullanıyor.





Kuaför salonu sahibi Gizem Işık ise, sahip olduğu işletmeyi açık tutmak için çırpındıklarını ifade ederek, şöyle diyor:





“Bu son çırpınışlarımız. Açığız ama kapalı olmaktan bir farkımız yok. Düğünler iptal oldu. Birçok sektör artık evden çalışıyor, okullar açık değil. İnsanlar kuaföre gelmekten tedirginler. Kiramızı faturamızı ödemekte çok zorlanıyor."





Açıklanan paketlerinden sadece gelir kaybı yardımını alabildiğini söyleyen Işık, ancak söz konusu miktarın giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.





Gelinlikçi Dilek Taşdemir, düğünlerdeki azalış nedeniyle satışların azaldığını ve bu nedenle 10 personelinden yedisinin artık çalışamadığını kaydediyor. Sipariş olmadığı için zamanlarının büyük bölümünü beklemekle geçirdiklerini bildiren Taşdemir, süreç böyle devam ettiği taktirde çok sayıda gelinlikçinin kapanacağını söylüyor.





Fotoğraf Mücahit Çelik ise devletin vergi desteği vermesi gerektiğini kaydederken, sadece düğün değil ürün ve organizasyon çekimlerinin de durduğuna işaret ederek işlerinin yüzde 60 düştüğünü belirtiyor.





Haftada 5-6 düğüne ev sahipliği yaptıklarını belirten salon sahibi Olcay Karayazı ise “Düğün yapılamıyor. Kredi çekip kiramızı ödüyoruz. Çok zorumdayız. Bankaya borcumuzu ödeyemiyoruz. Geleceğe yönelik bir umudum kalmadı. Nisan sonuna kadar bir düzelme olmazsa salonu kapatacağız” diyor.