Samanyolu Haber /Medya / Ethem Sancak yuvasına döndü /02 Mart 2020 12:41

Ethem Sancak yuvasına döndü

Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği, "BRIQ" isimli yeni bir dergi yayımlamaya başladı. Derginin danışma kurulunda "Erdoğan'a aşığım." diyen işadamı Ethem Sancak da var.

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Eski Aydınlıkçı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) eski üyesi işadamı Ethem Sancak, Aydınlıkçıların çıkardığı derginin danışma kurulunda yer aldı.

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly), Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan üç aylık bir ekonomi, siyaset ve kültür dergisi…

Derginin genel yayın yönetmenliğini Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın eski yöneticisi Fikret Akfırat üstleniyor.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Ethem Sancak, danışma kurulu üyesi sıfatı ile BRIQ dergisinin künyesinde yer aldı.

Künyede derginin sahibi olarak Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği görünüyor.
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