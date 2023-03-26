Samanyolu Haber /Gündem / Euro 2024 elemeleri: Türkiye ilk maçta, Ermenistan deplasmanında 1-2 kazandı /26 Mart 2023 01:12

Euro 2024 elemeleri: Türkiye ilk maçta, Ermenistan deplasmanında 1-2 kazandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ın konuğu oldu.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle Ermenistan öne geçti.

34. dakikada Orkun Kökçü ceza sahası dışından vuruşuyla elde ettiği golle skora denge getirdi.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Kerem Aktürkoğlu ise 64. dakikada kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı.

Kalünh kısımda Ermenistan'ın bastırmasına karşın, başka gol olmadı ve A Milli Takım, elemelere 3 puanla başladı.

Grubun ikinci haftasında Türkkiye kendi evinde , Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Ermenistan ise deplasmanda Galler ile karşılaşacak.
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