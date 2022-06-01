Samanyolu Haber /Dünya / Euro bölgesinde işsizlik rekor seviyede düşük /01 Haziran 2022 15:46

Euro bölgesinde işsizlik rekor seviyede düşük

Euro bölgesindeki işsizlik Nisan ayında yüzde 6,8 olarak hesaplandı. Bu seviye bir rekor.

SHABER3.COM

Euro bölgesinde işsizlik Nisan ayında değişim göstermeyerek yüzde 6,8 ile beklentilere paralel biçimde rekor düşük seviyede kaldı. AB’deki işsizlik de yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Eurostat verilerine göre Nisan ayında Euro bölgesinde bulunan 19 ülkede toplam işsiz sayısı 11 milyon 181 milyon seviyesine geriledi. Mart ayında bu rakam 11 milyon 277 milyon seviyesindeydi.

Nisan 2022’de genç işsizliği oranı hem AB’de hem de Euro bölgesinde bir önceki aya göre her iki bölgede de yüzde 14’den yüzde 13,9’a düştü. Nisan 2021 ile karşılaştırıldığında, genç işsizliği AB’de 685 bin, Euro bölgesinde 555 bin azaldı.

AVRUPA’DA NİSAN AYI İŞSİZLİK ORANLARI
Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı nisanda İspanya’da yüzde 13,3, Hollanda’da yüzde 3,2, Yunanistan’da yüzde 12,7, İtalya’da yüzde 8,4, İsveç’te yüzde 7,5, Fransa’da yüzde 7,2 ve Almanya’da yüzde 3, İsveç’te yüzde 7,5 oldu. Yunanistan ayrıca yüzde 36,5 genç işsizliği ile bu ülkeler arasında yine öne çıktı.
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