Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Ukrayna’ya ağır silah gönderecek /01 Haziran 2022 15:28

Almanya Ukrayna’ya ağır silah gönderecek

Muhalefetin Ukrayna’ya ağır silah gönderilmediği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Scholz, Kiev’e önümüzdeki haftalarda daha fazla silah yardımı yapacaklarını açıkladı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya birkaç hafta içinde daha fazla silah sistemi gönderileceğini açıkladı. Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Scholz, Marder model zırhlı muharebe araçlarının sevkiyatının yapılacağını duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Başbakanı, uçaksavar savunma sistemi IRIS-T'nin ve ultra modern bir radar sisteminin de Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi. IRIS-T'nin Almanya'nın en modern uçaksavar sistemi olduğu belirten Scholz, "Bu sistemle (IRIS-T) Ukrayna'yı büyük bir şehrin tamamını Rusya'nın hava saldırılarından koruyacak hala getiriyoruz" diye konuştu.

Berlin'in savaşın başlangıcından bu yanan Ukrayna'ya destek olduğunu hatırlatan Scholz, hükümetin böylece kriz bölgelerine silah sevkiyatı yapılmaması yönündeki geleneği bozma yönünde cesur bir karar aldığını savundu. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya ağır silah gönderilmediği yönünde hükümeti eleştiren muhalefete de "Marder ve obüsler ağır silah değilse nedir?" şeklinde çıkıştı.

Kiev'e Gepard uçaksavar ve PzH 2000 tipi obüs sağlama planlarını da hatırlatan Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya şu ana kadar 15 milyonu aşkın mühimmat mermisi, yüzbinlerce el bombası ve 5 bin tanksavar mayını temin ettiğini açıkladı. 

"Ukrayna'nın yerine karar alamayız"
Federal Hükümet'in hedefinin Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı 'kazanmaması' olduğunu ifade eden Scholz, "Hedefimiz Ukrayna'nın kendini savunabilmesi ve bunda da başarılı olması" ifadelerini kullandı. Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Friedrich Merz'in daha önce kendisine yönelttiği "‘Ukrayna bu savaşı kazanmalı' demek yerine, ‘Rusya kazanmasın' diyor'' şeklindeki eleştiriye de yanıt veren Scholz, Ukrayna'nın yerine karar almayı tartışmanın "yanlış ve ölçüsüz" olacağını savundu.
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