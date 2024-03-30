Euroleague'de Hayes-Davis rekor kırdı, Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde ligin son sırasındaki Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68 mağlup etti ve 20. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler baştan sonra üstün bir oyun oynadığı maçta Nigel Hayes-Davis tarihi bir gece yaşattı.



Sarı-lacivertli ekip ligin 33. haftasında 5 Nisan Cuma saat 20.45'te taraftarının önünde Anadolu Efes'i konuk edecek.



Maçta önce kariyer rekorunu egale eden Hayes-Davis, özellikle dış atışlardaki formuyla adeta alev alıp önce Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu oldu. Ardından kenara gelip Shane Larkin'in 49 sayılık rekorunu kırmak için geri dönüp takım arkadaşlarının da yardımıyla maçı 50 sayıyla tamamladı.



Fenerbahçe Beko mücadeleye hızlı başlayarak ilk 1 dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Temposunu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk 7 dakikalık bölümü 26-13'luk skorla geçti. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 34-18 galip tamamladı. Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğe Motley pota altından basketleriyle başlarken, ALBA Berlin'de Brown ve Delow'un üç sayılık basketleri farkı 14 sayıya indirdi: 38-24. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyodun sonunda Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-40 önde gitti.



Taraftar desteğini arkasına alarak ikinci yarıya başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümde pota altında Motley'i iyi kullanarak farkı 18 sayıya çıkardı: 65-47. Baskısını artırarak rakibini üst üste top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, pota altı ve dış atışlardaki isabet yüzdesiyle son çeyreğe 30 sayılık farkla önde girdi: 83-53.



Müsabakanın son çeyreği karşılıklı sayılarla geçildi. İlk 5 dakikalık bölümde Fenerbahçe skoru 88-57 yaptı. Karşılaşmanın kalan süresinde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, parkeden 103-68'lik galibiyetle ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)



Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 50, Pierre 6, Dorsey 7, Calathes 2, Wilbekin 2, Motley 18, Tarık Biberoviç 6, Yam Madar 4, Papagiannis 1, Sestina, Şehmus Hazer



ALBA Berlin: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4



1. Periyot: 34-18



Devre: 52-40



3. Periyot: 83-53