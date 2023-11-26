Euromed: Gazze’de 50 günden az sürede 20 binden fazla Filistinli öldürüldü

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Monitörü (Euromed), İsrail ile Hamas arasında dün geçici ateşkesin devreye girmesinin ardından, bugün Gazze’deki can kayıplarıyla ilgili verilerini güncelledi.







Euromed’e göre 7 Ekim’den 24 Kasım’a dek İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini geçti. Euromed Direktörü Ramy Abdu “Bu sayı, yaralılarla birlikte Gazze Şeridi’ndeki nüfusun ortalama yüzde 2.6’sına denk geliyor” dedi.





Operasyon öncesi Gazze Şeridi nüfusu 2.2 milyon olarak tahmin ediliyordu. Operasyon sonrası Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler devre dışı kalmış veya boşaltılmış durumda.





Euromed’e göre Gazze’de can kaybı 8 bin 176’sı çocuk olmak üzere 20 bin 31’e ulaşırken, enkazdan ölüler çıkarıldıkça bu sayının artması kaçınılmaz görünüyor.





Örgütün yayımladığı verilerde 36 bin 350 kişinin yaralandığı, 67 gazetecinin öldürüldüğü, 1.7 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve 59 bin 240 evin tamamen yıkıldığı belirtiliyor.





Euromed Direktörü Ramy Abdu, Al Jazeera’ya verdiği mülakatta, örgütün savaşın başından beri İsrail’in soykırım uygulamalarına odaklandığını söyledi.





Abdo “Bu suçları incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına, uluslararası yetkililere, akademisyenlere ulaştık ve gerçekten de 800’den fazla uluslararası hukuk profesörü, ortak bir bildiri yayımlayarak olup bitenlerin soykırım suçları olduğunu doğruladı” dedi.