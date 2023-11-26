Samanyolu Haber /Dünya / Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi /26 Kasım 2023 12:59

Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi

Ünlü bilim insanı Uğur Şahin'den dünyanın umutla beklediği güzel haber geldi. Koronavirüse karşı aşı üreten şirketinin kanser çalışmaları hakkında konuşan Şahin, kanser aşısı için tarih verdi.

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşerek milyonlarca hayata mal olmuştu. Dünya korona aşılarının yardımı ile pandemiyi geride bırakırken Almanya'dan sevindiren bir haber geldi.

Korona aşısı da üreten BionTech'in kurucusu Uğur Şahin, şirketinin kanser çalışmaları hakkında konuştu.

KANSER AŞISI İÇİN TARİH VERDİ
Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre Alman basınına açıklamalarda bulunan Şahin, kanser aşısı için tarih verdi.

Şahin, Bild am Sonntag'a verdiği röportajda kanser tedavisinin durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Şahin, '2025 ile 2029 yılları arasında çeşitli diğer terapötik yaklaşımlar için çalışma verilerine sahip olmayı planlıyoruz' dedi.

Şahin kansere karşı ilk kişiye özel mRNA bazlı aşılarının 2030'dan önce onaylanabileceğini umuyor.

Şahin "Hastadan kan ve tümör örneği alıyoruz ve dört hafta sonra kişiye özel aşıyı yapıyoruz. Ve ideal olarak yılda sadece 100 değil, on binlerce hasta için" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında şirket, mRNA bazlı kanser aşısı ve CAR T hücresi terapisinin kombinasyonuna ilişkin ilk klinik çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
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