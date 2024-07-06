Evde katliam: 4 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Florence şehrinde bir evde katliam gerçekleşti.



Polis, cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında bir evde silahlı saldırı yaşandığına dair ihbar aldı.



Olay yerine varan polis, 7 kişinin silahla vurulmuş olduğunu gördü.



Bu kişilerden 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların durumunun kritik ancak stabil olduğu bildirildi.



Polis, katliama ilişkin olarak yaptığı açıklamada erkek şüphelinin olay yerinden araba ile kaçtığını belirtti.



Kısa süren kovalamaca sonucunda yakalanmak üzere olan şüpheli, silahla başına ateş etti.



Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olayın mağdurlarının da kimliği açıklanmazken, saldırının hedefli mi yoksa rastgele mi yapıldığı henüz bilinmiyor.



Florence Polis Departmanı, soruşturmanın henüz başında olduklarını belirterek şüphelinin tek başına hareket ettiğini, halk için başka bir tehdit bulunmadığını ifade etti.