Samanyolu Haber /Dünya / Evde katliam: 4 ölü, 3 yaralı /06 Temmuz 2024 21:40

Evde katliam: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'de bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis, şüphelinin yakalanmak üzereyken intihar ettiğini bildirdi.

SHABER3.COM

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Florence şehrinde bir evde katliam gerçekleşti.

Polis, cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında bir evde silahlı saldırı yaşandığına dair ihbar aldı.

Olay yerine varan polis, 7 kişinin silahla vurulmuş olduğunu gördü.

Bu kişilerden 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun kritik ancak stabil olduğu bildirildi.

Polis, katliama ilişkin olarak yaptığı açıklamada erkek şüphelinin olay yerinden araba ile kaçtığını belirtti.

Kısa süren kovalamaca sonucunda yakalanmak üzere olan şüpheli, silahla başına ateş etti.

Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın mağdurlarının da kimliği açıklanmazken, saldırının hedefli mi yoksa rastgele mi yapıldığı henüz bilinmiyor.

Florence Polis Departmanı, soruşturmanın henüz başında olduklarını belirterek şüphelinin tek başına hareket ettiğini, halk için başka bir tehdit bulunmadığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Evde katliam: 4 ölü, 3 yaralı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:51