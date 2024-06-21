Eylem Tok'un oğlu ABD'de cezaevinde 2 kez intihara teşebbüs etmiş!

Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur'un yargı süreci Boston'da devam ediyor. Mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.







Duruşmada, Cihantimur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiği ve güvenlik gerekçesiyle çırılçıplak soyulduğu belirtildi.





AVUKAT: ‘YALVARIYORUM SİZE, SERBEST BIRAKIN”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duruşmada yaşananları anlattı.





Cihantimur'un avukatının, "Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle serbest bırakın, biz kaçmayacağının garantisini veriyoruz" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.





“BABASI ÇOK GÜÇLÜ, KAÇACAKLARDIR”

ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcı, Cihantimur'un kaçma eğiliminde olduğunu belirterek, "Babası çok güçlü ve çok parası var, bu para ile rahatça kaçabilirler" dedi. Savcı, Cihantimur'un serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.





“İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ”

Cihantimur'un avukatı, sanığın cezaevi koşullarının kötü olduğunu, üç gündür tecritte tutulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Mahkeme, bu iddialar üzerine cezaevi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.





“CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Sanığın bir diğer avukatı, Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olacağını savundu. Ayrıca, sanığın ABD vatandaşı olduğunu ve burada kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtti.







