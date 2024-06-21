27 Haziran Almanya'da kritik tarih: 200 binden fazla insan vatandaşlık bekliyor

Almanya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı, vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran yeni Alman vatandaşlık yasası önümüzdeki perşembe günü (27 Haziran) yürürlüğe giriyor. Ancak reformun yürürlüğe girmesi öncesinde yapılan bir araştırma, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin uzun süre beklemek zorunda kalacağını gösteriyor.







1998 yılında göç alanında farklı konularda uzman yaklaşık 200 bilim insanının kurduğu Göç Konseyi'ne (RfM) bağlı Entegrasyon Medya Hizmeti'nin yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da halihazırda 42 kentte Alman vatandaşlığına geçiş için yapılan 204 binden fazla başvuru halihazırda işlem sürecinde. Geçen yıl 45 kentte Alman vatandaşlığına geçiş için yapılan başvuru sayısı 126 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 106 bindi. Vatandaşlığa geçiş için başvuru yapılan kentlerde Berlin, Hamburg ve Münih başı çekiyor.





Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin aktardığına göre, Berlin'de bu yılın başında henüz karara bağlanmamış 40 bin vatandaşlık başvurusu bulunurken Hamburg kentinde bu sayının 25 bin 600, Münih'te ise 17 bin 600 olduğu belirtildi.







Entegrasyon Medya Hizmeti söz konusu araştırma için yabancı nüfusun yoğun olduğu 50 kentten bilgi istedi. Sekiz kent vatandaşlık başvuruları hakkında bilgi vermedi.





Araştırmaya göre bir başvurunun incelenerek karara bağlanması 3 ile 36 ay arasında değişiyor. 27 Haziran'da yürürlüğe girecek vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yeni reformla başvuru sayısının daha da artması bekleniyor.





REFORM BEKLEME SÜRESİNİ KISALTMAYACAK





Göç uzmanları vatandaşlığa geçiş sürecinin şu anda çok uzun sürdüğüne dikkat çekerek bazı kişilerin vatandaşlık için bir-iki yıl beklemek zorunda kaldığını, ancak reformun bu süreyi kısaltmayacağını düşünüyor.





Bu uzmanlardan biri de Protestan kilisesine bağlı Diakonie Vakfı göç uzmanlarından Falko Behrens. Reformun bekleme sürecinde olumlu bir değişikliği beraberinde getirmeyeceğini belirterek yetkili birimlerin 'daha iyi donatılması' gerektiğini söyleyen Behrens, reformun yürürlüğe girmesi öncesinde danışmanlık hizmeti veren kuruluşlara gidenlerin sayısının da yüksek olduğunu vurguladı.





Entegrasyon Medya Hizmeti de Köln'de bu yılın ilk aylarında danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin sayısının iki kat arttığını, Frankfurt ve Freiburg kentlerinde de benzer bir durumun gözlendiğini duyurdu. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl 200 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti. Ancak Almanya'da uzun süredir yaşayan göçmen kökenlilerin sayısına bakıldığında bu sayı düşük bulunuyor.





Entegrasyon Medya Hizmeti'nin araştırmasına göre uzun süredir Almanya'da yaşayan ve Alman pasaportu alan yabancıların sayısının geçen yıl yüksek olduğu eyalet Bremen'di. Eyalette en az 10 yıldır yaşayan yabancıların yüzde 8'i Alman pasaportu taşıyor. Bremen'i yüzde 7,6'lık oranla Mecklenburg-Vorpommern izlerken üçüncü sırada Saksonya-Anhalt eyaleti yer alıyor.





Uzun süredir Almanya'da yaşamasına rağmen geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen yabancıların oranın en düşük olduğu eyaletler ise geçen yıl yüzde 2,4 ile Baden-Württemberg ile yüzde 2,7 ile Hessen oldu.





YENİ VATANDAŞLIK YASASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR?





19 Ocak'ta Alman Meclisi'nde kabul edilen ve 27 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni vatandaşlık yasası, Alman vatandaşlığına geçecek olanların geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkmasını şart koşmuyor. Alman vatandaşlığına başvurabilmek için Almanya'da sekiz yıl ikamet etme koşulu beş yıla indiriliyor. Uyum ve sosyal açıdan 'özel başarı' gösterenler ise üç yılda vatandaşlığa geçebilecek.





Bunun yanı sıra Almanya'ya çalışmak amacıyla gelen ilk kuşak göçmenlerin vatandaşlığa geçişi de kolaylaştırılıyor. Vatandaşlığa geçiş için getirilen Almanca dil bilgisi için yazılı sınavdan ilk kuşak göçmenler muaf tutulacak. Yeni yasa ile antisemitik, ırkçı, yabancı düşmanı veya diğer insanlık onuruna aykırı suç işleyenler, kadın-erkek eşitliği ve cinsel yönelimleri göz ardı edenler vatandaşlığa kabul edilmeyecek.