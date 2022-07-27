Samanyolu Haber /Gündem / EYT'de yeni iddia: Prim gün sayısına bakılacak /27 Temmuz 2022 16:24

EYT'de yeni iddia: Prim gün sayısına bakılacak

Emeklilikte yaşa takılanlar(EYT) ile ilgili hükumetin seçim öncesi yaptığı yasal çalışmada prim gün sayısı üzerinde durulduğu öğrenildi. Kulislere göre kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile hemen emekli edilmesi planlanıyor. Çalışma Bakanlığı uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı.

KESİNTİYLE MAAŞ BAĞLANACAK
Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.

KADINLARDA 7 BİN 200 GÜNÜ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi. EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.

EMEKLİLİKTE PRİME TAKILANLARA ÇÖZÜM ARANIYOR
İktidar, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.
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