Samanyolu Haber /Gündem / Facianın büyüklüğünü Bakan Bayraktar resmetti: En az 400 bin kamyona ihtiyacımız var /15 Şubat 2024 20:27

Facianın büyüklüğünü Bakan Bayraktar resmetti: En az 400 bin kamyona ihtiyacımız var

Heyelan meydana gelen madendeki kayan toprağın 10 milyon metreküp olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu toprak kitlesini kaldırmak için en az 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait Çöpler Maden Sahası’nda meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilere halen ulaşılamadı. 9 işçiden 5’inin bir konteyner içinde, 3’ünün araç içinde, 1’inin ise bir kamyonun içinde olduğu açıklandı.

TOPRAĞI KALDIRMAK İÇİN 400 BİN KAMYON GEREKLİ

Facia ile ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki toprağın 10 milyon metreküp olduğunu hatırlatarak, bu toprağı kaldırmak için 400 bin kamyon gerektiğini kaydetti. Bayraktar “10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var” diye konuştu.

HEYELAN TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının metal dedektörleri ve dron radarlarla belirlenen bölgelerde sürdüğünü ifade eden Bayraktar şunları söyledi:

“En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bizim özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.”

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