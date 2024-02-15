Polonya'da da çiftçiler isyanda













Polonya bayrakları ve pankartlarla sokaklarda eylem yapan çiftçiler, dağılmaları yönündeki talebe rağmen protestolarını sürdürdüler.









Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı.Protesto dalgasının yaşandığı ülkelerden biri olan Polonya'da da protestolar sürüyor.Polonyalı çiftçiler, Brüksel'in politikalarını protesto ederken, Ukrayna gıda ürünlerinin Polonya pazarına akın etmesini önlemek için Ukrayna ile ticaret kısıtlamalarının geri getirilmesi talep ediyor ve Yeşil Mutabakatın getirdiği önlemlere karşı çıkıyor.Yeşil Mutabakat ve Ukrayna'dan gelen tahıl ürünlerini protesto etmek amacıyla traktörleriyle ülke genelinde sokağa dökülen Polonyalı çiftçiler, son olarak bugün Avrupa Komisyonu ofisini yumurta yağmuruna tuttu.Yaklaşık 1000 protestocu, 500 traktör ve diğer tarım araçlarının olduğu protesto gösterisine yaklaşık 15 dakika sonra müdahale edildi.