Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'da da çiftçiler isyanda /15 Şubat 2024 20:48

Polonya'da da çiftçiler isyanda

Polonyalı çiftçiler, Polonya'nın Wroclaw kentinde AB Yeşil Anlaşması ve Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı devam eden ulusal protestolar kapsamında, AB Parlamentosu bilgi ofisi ve Polonya Martal ofisi önünde gösteri düzenledi.

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Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı.

Protesto dalgasının yaşandığı ülkelerden biri olan Polonya'da da protestolar sürüyor.



Polonyalı çiftçiler, Brüksel'in politikalarını protesto ederken, Ukrayna gıda ürünlerinin Polonya pazarına akın etmesini önlemek için Ukrayna ile ticaret kısıtlamalarının geri getirilmesi talep ediyor ve Yeşil Mutabakatın getirdiği önlemlere karşı çıkıyor.

Yeşil Mutabakat ve Ukrayna'dan gelen tahıl ürünlerini protesto etmek amacıyla traktörleriyle ülke genelinde sokağa dökülen Polonyalı çiftçiler, son olarak bugün Avrupa Komisyonu ofisini yumurta yağmuruna tuttu.

Yaklaşık 1000 protestocu, 500 traktör ve diğer tarım araçlarının olduğu protesto gösterisine yaklaşık 15 dakika sonra müdahale edildi.

Polonya bayrakları ve pankartlarla sokaklarda eylem yapan çiftçiler, dağılmaları yönündeki talebe rağmen protestolarını sürdürdüler.


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