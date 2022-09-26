Samanyolu Haber /Spor / Faroe Adaları tarihindeki 20. galibiyet: Türkiye Andorra, Moldova, Malta ile aynı listede /26 Eylül 2022 15:55

Faroe Adaları tarihindeki 20. galibiyet: Türkiye Andorra, Moldova, Malta ile aynı listede

İlk resmi maçına 1990 yılında çıkan Faroe Adaları, dün oynana karşılaşmada Türkiye'yi yenerek 20. galibiyeti aldı. Faroe Adaları, FIFA sıralamasın 125. sırada bulunuyor.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçları dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Faroe Adaları, evinde Türkiye’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Ada ekibi, grubu 8 puanla 3. sırada tamamlarken, A Milli Futbol Takımı 13 puanla ilk sırada yer aldı ve B Ligi’ne yükseldi.

Faroe Adaları, 1990 senesinde çıktığı ilk resmi müsabakada Avusturya’ya karşı 1-0’lık üstünlük sağladı. Kuzey Atlantik’te bulunan ülkenin, günümüze kadar oynadığı 176 resmi müsabakada 20 galibiyet, 21 beraberlik ve 135 mağlubiyeti bulunuyor.

En fazla galip geldiği takım 5 defa ile Malta olan Faroe Adaları, EURO 2016 elemelerinde Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 ve evinde 2-1 yenerek adından söz ettirmişti.

Faroe Adaları, son 10 yılda ise resmi müsabakalarda Andorra (3), Malta (3), Yunanistan (2), Moldova, Litvanya, Letonya ve Türkiye'ye karşı toplamda 12 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Ada ülkesi, FIFA sıralamasında 125. sırada bulunuyor.
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