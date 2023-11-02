Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi için Meclis'e dilekçe verdi /02 Kasım 2023 16:25

Fatih Erbakan Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi için Meclis'e dilekçe verdi

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, TSK'nın 1 yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TSK’nin Gazze‘de görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığı’na talepte bulunduklarını duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sürerken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 7 Ekim’den bu yana Müslüman ülkelerin yöneticilerine somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Erbakan açıklamasında, “Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekildedir;

“TSK BİR YIL SÜREYLE GAZZE’DE GÖREVLENDİRİLSİN”
‘Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.’ Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve mecliste temsil edilen tüm partilerin desteğiyle meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz”
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