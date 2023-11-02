Samanyolu Haber /Gündem / Polat çiftinin 14 aracı emniyete götürüldü /02 Kasım 2023 16:47

Polat çiftinin 14 aracı emniyete götürüldü

Gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 14 aracı sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki 14 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü. Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti. Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı.  Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi. 
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