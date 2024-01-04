Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı /04 Ocak 2024 00:51

Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı

Yunanistan Süper Lig'inde Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

SHABER3.COM

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle ilk karşılaşmasına PAS Giannina karşısında çıktı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos evinde Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina'yı konuk etti.

İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'dan geldi.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:51:31