Gergerlioğlu: `Cezaevlerinde gazeteci yok diyenlere ithaf edelim`

Bold Medya'da yer alan habere göre İzmir’in Çeşme ilçesinde MİT ve Emniyet’in operasyonuyla yakalanan Mehmet Kamış, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.



İstanbul’a sevk edilen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Kamış’ı ‘darbeye teşebbüs’ iddiasıyla tutukladı. Kamış, Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.



İnsan hakları savunucusu ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye’de gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanan kimse yok” diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, geçtiğimiz ay tutuklanan Mehmet Kamış’ı göstererek cevap verdi.



Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Mehmet Kamış… Yakınları, ‘Mehmet Kamış sadece gazetecilik yapmıştır’ diyorlar. 34 yıl gazetecilik yapmış. Muhabir olarak başlamış, editörlük, fotoğrafçılık, yazarlık yapmış. Nedir? Bank Asya, ByLock vs. İçerik yokmuş ama ‘terör örgütü üyesi’ diye cezaevine gönderilmiş. Türkiye’de cezaevlerinde gazeteci yok diyenlere ithaf etmiş olalım.” ifadelerini kullandı.



Gasp edilip kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, 22 Kasım 2023’de gözaltına alınmış ve bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.