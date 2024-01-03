Samanyolu Haber /Gündem / Torpil isteyen AKP'li Mehmet Ali Çelebi'den akla ziyan savunma: /03 Ocak 2024 23:44

Torpil isteyen AKP'li Mehmet Ali Çelebi'den akla ziyan savunma:

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'da torpil istediği ortaya çıkan AKP'li Mehmet Ali Çelebi "Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın mülakatta torpil yaptığı anların ortaya çıkmasının ardından tepkiler gelmeye başladı.

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi de Can'dan torpil isteyen isimler arasında yer aldı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından haberi paylaşarak mesaj yayınlayarak "şehit yakını olduğu için hassasiyet göstermesini" torpil olarak gösterildiğini savundu.

Çelebi şunları kaydetti:

"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş. Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! Satırın altında “ŞEHİT YAKINI” da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"
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