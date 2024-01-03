Samanyolu Haber /Spor / Real tek golle güldü, Arda Güler yedek kaldı /03 Ocak 2024 23:40

Real tek golle güldü, Arda Güler yedek kaldı

Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Takıma katıldığından beri sakatlıklarla boğuşan ve ilk kez kadroya girebilen Arda Güler, süre alamadı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı ağırladı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi 18 yaşındaki Arda Güler'in ilk kez kadroya girdiği maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Lider Real Madrid Antonio Rüdiger'in 78'de attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Sezon başındaki transferinin ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü kadroya giremeyen Arda Güler, ilk maçını yedek kulübesindeh takip etti.  

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in bugünkü maçta forma giyebileceğini söylemişti. Ancelotti, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar" dedi.
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