FBI açıkladı… Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili çok sayıda soruşturma

FBI Direktörü Christopher Wray, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, “Terör tehdidinin zaten yüksek olduğu bir yılda, Orta Doğu’da devam eden savaş, ABD’de Amerikalılara yönelik saldırı tehdidini bambaşka bir boyuta taşıdı” dedi.



“KAYGILANIYORUZ”



FBI Direktörü, bununla birlikte başlattıkları “çok sayıda soruşturma” neticesinde terör örgütlerinin, ABD’de henüz saldırı düzenleyecek bir boyutta olmadığını ancak iletişim araçlarıyla yaptıkları çağrılardan etkilenen ABD’deki kişilerin saldırı ihtimalinden “kaygılandıklarını” ifade etti.



Wray, şunları kaydetti:



“Bu eylem çağrıları göz önüne alındığında en acil kaygımız bireylerin veya küçük grupların Orta Doğu’daki olaylardan sapkın ilhamlar alarak burada kendi ülkelerine saldırılar düzenlemeleridir. Bu, yabancı bir terör örgütünden ilham alan, ülkede yetişen şiddet yanlısı aşırılık yanlılarını, Yahudi Amerikalıları veya Müslüman Amerikalılar gibi diğer inanç topluluklarını hedef alan ülke içi şiddet yanlısı aşırılık yanlılarını da içeriyor.”



ABD’DE YAŞANAN NEFRET SUÇLARINI HATIRLATTI



Wray, konuşmasında, ABD’de son zamanlarda bu doğrultuda yaşanan, “Houston’da bir zanlının, Yahudileri öldürmekle ilgili paylaşımlar yapması ve Chicago’da bir Amerikalının, 6 yaşındaki Müslüman çocuğu öldürmesi” gibi olaylardan örnekler verdi.



FBI Direktörü, Hamas’ın denizaşırı bağlantılarını mercek altına aldıklarını ve ABD’de olası bir saldırı ihtimalini “göz ardı etmediklerini” dile getirdi.



ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ



FBI Direktörü Wray’in konuşmasının, kurumunu, yurt dışındaki yabancıların (ABD vatandaşlarıyla görüşmeler dahil) kullandığı her türlü iletişim araçlarıyla yaptığı görüşmeleri takip etmekle yetkilendiren Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası’nın (FISA) ilgili maddesinin aralık ayında geçerliliğini yitirmesi öncesine denk gelmesi dikkati çekti.



Wray, komite üyelerini ikna etmek için, “Orta Doğu’da hızla gelişen durumla birlikte, yurt dışındaki yabancı bir terör örgütünün niyetini değiştirip, beklenmedik bir şekilde arka bahçemize bir saldırı düzenlemeyi planlayan bir ajanı buraya yönlendirdiğini hayal edin” şeklinde ifadelere yer vererek FISA yetkilerinin devam etmesinin önemine işaret etti.



Aralık ayında son bulacak yetkinin, FBI tarafından kullanılma şekli daha önce ABD Kongresi’nin her iki kanadı tarafından eleştirilmişti.