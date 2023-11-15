Samanyolu Haber /Gündem / Polat ailesi ve yakınlarının şirketlerine kayyum atandı /15 Kasım 2023 22:49

Polat ailesi ve yakınlarının şirketlerine kayyum atandı

Dilan ve Engin Polat ile yakınları hakkındaki soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar verilen şirketlere kayyum atandı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etmişti. Talabi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

Buna göre Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kayyum atandı.

POLAT ÇİFTİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU TOPLAM 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği’nce aralarında Dilan-Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polat ailesi ve yakınlarının şirketlerine kayyum atandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:54