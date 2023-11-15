Polat ailesi ve yakınlarının şirketlerine kayyum atandı

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etmişti. Talabi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.



Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.



Buna göre Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kayyum atandı.



POLAT ÇİFTİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU TOPLAM 14 KİŞİ TUTUKLANDI



Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği’nce aralarında Dilan-Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.