Feci kaza: İki metrobüs çarpıştı, 42 yaralı var

Akşam saatlerinde İstanbul'dan feci bir kaza haberi geldi.





Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve kazada 42 kişinin yaralandığı ifade edildi.





Söz konusu kaza sonrası metrobüs seferlerinde de aksamalar meydana geldi.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 42 kişi yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. İstanbul Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 42 kişi yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden metrobüs şoförü karşı şeritten gelen bir başka metrobüsle çarpıştı. Arkadan gelen iki metrobüste kaza yapan metrobüslere çarptı.Toplamda 4 metrobüsün karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüs içinde sıkışan iki kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.Yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye götürüldü.