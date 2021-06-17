Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Fed en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi.







2023'TE ARTIŞ GELİYOR





Fed tahminlerine göre politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor. 13 Fed üyesi 2023'te faiz artışı bekliyor. Fed ayda 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.





- 2021 Yılı GSYH beklentisi yüzde 7,0 (Önceki yüzde 6,5)





- 2022 Yılı GSYH beklentisi yüzde 3,3 (Önceki yüzde 3,3)





- 2023 Yılı GSYH beklentisi yüzde 2,4 (Önceki yüzde 2,2)





- Uzun dönem GSYH beklentisi yüzde 1,8 (Önceki yüzde 1,8)





Ekonomik aktivite ve istihdam güçlendi. Enflasyon geçici faktörlerden kaynaklı olarak yüksek. Fed tahvil alımlarına hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek. Fed, dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.





FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ





ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin 2021 ve 2022 yılı için faiz tahminleri değişmedi, 2023 yılı için yükseltti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.





Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltti. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.





Fed, IOER olarak bilinen rezervlere ödenen faiz oranını ve ters repo faiz oranını 5 baz puan artırdı. IOER faiz oranını yüzde 0,10'dan 0,15'e çıkaran Fed, ters repo faiz oranını da yüzde 0,0'dan yüzde 0,05'e yükseltti.





İŞSİZLİK TAHMİNİNİ TEKRARLADI





ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini değiştirmediler. Uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak kaldı.





ABD'de Mayıs ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 5,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.





2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ





Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.





Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.