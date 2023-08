Fener evinde kazandı: Maribor’u UEFA Konferans Ligi’nde 3-1 mağlup etti

Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Becao, Zajc ve Dzeko’yu ilk 11’de görevlendirdi.





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor’u 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.İlk yarıda baskılı futboluna rağmen gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Sebastian Szymanski’nin oyuna girmesiyle daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Rodrigo Becao 59’da, İrfan Can Kahveci ise 62’de attığı golle sarı lacivertlileri 2-0 öne geçirdi. İki golün asisti de Szymanski’den geldi.Gollerden sonra oyunun temposu düşerken 72. dakikada Mark Strajnar skoru 2-1 yapan isim oldu. Oyuna sonradan giren Ryan Kent’in uzatma anlarında kazandırdığı penaltıyı Dusan Tadic 90+3’te gole çevirdi ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı.Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya’da oynanacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya’nın Maribor takımını ağırlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları müsabakanın ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Edin Dzeko 11’iyle başladı.Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski yer aldı.İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Zimbru’yu 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz, UEFA listesinden çıkartıldığı için kadroya dahil edilmedi. Kartal, Crespo ile Batshuayi’yi ise yedeğe çekti.Fenerbahçe’nin yeni transferi Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.İtalya’nın Udinese takımında transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, UEFA listesinde yer almadığı için 2. eleme turundaki Zimbru müsabakalarında görev yapamamıştı.Becao’nun yanı sıra sözleşmesi uzatılan Sloven futbolcu Miha Zajc da bu sezon ilk kez forma giydi.Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Umut Nayir, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da ilk kez bir müsabakanın kadrosunda yer aldı.