İYİ Parti'den yerel seçim için ittifak açıklaması

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun yanı sıra İl Başkanı Emine Edizgil ile partililer tarafından karşılanan Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



“PARTİ OLARAK ARZU ETTİĞİMİZ OY ORANI DEĞİLDİ”



Deprem bölgesinden başlayarak son 4 haftadır, 44’e yakın il başkanlığını ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, genel seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını söyledi. Seçim sonuçlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Kavuncu, “Cumhurbaşkanlığı’nda Millet İttifakı adayını Cumhurbaşkanı yapamadık. Parti olarak da arzu ettiğimiz oy oranı değildi bu ama kıymetli de bir oy aldık. Buradan İYİ Parti olarak almamız gereken mesajlar var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Benim aldığım şu ki seçmen İYİ Partinin varlığını önemsiyor. Buradan anlamamız gereken İYİ Parti’nin varlığı çok önemli. Ama bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları, almış olduğu stratejik kararları belki biraz daha farklılaşmaya, biraz daha farklı bakış açılarına, konuları, olayları farklı değerlendirmeye ihtiyacımız var ki, bu arzu ettiğimiz atılımı yapabilelim” dedi.



2024 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin, parti teşkilatlarının tek başına hareket etme aruzu olduğunu ifade eden Kavuncu şunları söyledi:



* “Yerel seçimler ile ilgili de teşkilatlarımız çok diri, hazırlıklarını yapıyorlar. Tabi gezdiğim bütün il başkanlıklarımızda edindiğim bir intiba var. Çok istekli, çok arzulu, yaşanılan genel seçimin yarattığı bütün o yıpratıcılığa rağmen çok diri bir teşkilat yapımız var.



* Gittiğimiz her ilçede muazzam bir kalabalık, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızla gece saat kaç olursa olsun çok uzun süren toplantılar yaptık. Teşkilatlarımızın bu arzusu, bu heyecanı, bu isteği önümüzde ki seçimlere de çok olumlu yansıyacak ben buna eminim. Onun yarattığı tabi bir heyecan da var.



* Zor, meşakkatli ama tüm bunları unutturacak bir motivasyon, bir heyecan bütün teşkilatlarımızda hakim. Yerel seçimlerde de en iyi şekilde, en iyi neticeyle ulaşacağımıza inanıyorum.”



“SEÇİMLERE TEK GİTME ARZUSU ÇOK YÜKSEK”



Gazetecilerin, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun, yerel seçimlerde CHP ile ortak hareket edilmemesine ilişkin söylemlerini sorması üzerine Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:



* “Nebi Bey Eskişehir milletvekilimiz, kendi düşüncelerini açıkladı. Kararı verecek olan, partimizin genel idare kuruldur. Yerel seçimlerle ilgili konuşuyorum. Ancak teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim.



* 44 il başkanlığında yaptığım görüşmelerde, ziyaretlerde. Kararı verecek olan genel merkezdir. Ama bir iş birliği olsun, olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmaktadır.”



Kavuncu, açıklamalarının ardından ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.