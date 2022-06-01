Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı

Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını açıkladı.





Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada “Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur” denildi.





DÜN GECE İSTANBUL’A GELMİŞTİ

Jorge Jesus, dün gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait özel bir uçakla Lizbon havalimanından yola çıkarak TSİ 02.00'de İstanbul'a vardı.





Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus'u, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.





HELİKOPTERE BİNERKEN DÜŞÜYORDU

Öte yandan deneyimli teknik adam uçaktan indikten sonra helikoptere binmek isterken küçük bir kaza yaşadı. Portekizli teknik direktör, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamadı. Son anda helikopterin kapısına çarparak duran Jesus'un koltuğa otururken ayağını tuttuğu görüldü.