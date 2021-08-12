Fenerbahçe kripto varlıktan 3 günde 268 milyon lira kazandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Paribu ile imzaladığı kripto varlık sözleşmesiyle elde edilen geliri açıkladı.Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinde Fenerbahçe'nin kasasına 268 milyon 500 bin TL (yaklaşık 31 milyon dolar) girdi.





Sarı-lacivertliler firmayla 3 gün önce anlaşma imzalamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç işbirliğinin 25 yıllık olduğunu ve elde edecekleri gelirin 3'te 1'inin harcama limitlerine eklenebileceğini belirtmişti. Buna göre Fenerbahçe'nin harcama limitine 10 milyon dolarlık bir bütçe eklenmiş olacak.