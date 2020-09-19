Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.





Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır."





Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncunun transferine ilişkin "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" dedi.