Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna kattı /19 Eylül 2020 22:53

Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin Fraport-TAV Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır."

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncunun transferine ilişkin "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna kattı Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:05